Молодой человек воспользовался банковской картой, найденной на улице.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Мурома. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Как сообщалось ранее, 23 января текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель одного из местных предприятий, сообщивший, что с банковской карты организации, предназначенной для оплаты топлива, были похищены денежные средства на сумму более 6 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проведенной работы по подозрению в хищении денежных средств был задержан 19-летний местный житель.Задержанный свою вину признал, пояснив, что нашел банковскую карту на одной из городских улиц. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленник несколько раз использовал её для приобретения товаров в магазинах.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.