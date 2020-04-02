В Москве на автостоянке ТЦ Авиапарк на Ходынском бульваре произошла драка с поножовщиной. В результате инцидента погиб один человек и еще один получил ранения.

В Москве на автостоянке ТЦ "Авиапарк" на Ходынском бульваре произошла драка с поножовщиной. В результате инцидента погиб один человек и еще один получил ранения. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах столицы.Как уточняется, конфликт вспыхнул между рабочими автомойки, расположенной на территории парковки этого торгового центра. Чуть позднее он перерос в драку с поножовщиной. В результате один человек был убит на месте происшествия, еще одного госпитализировали с ножевым ранением.На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.