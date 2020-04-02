В Минкомсвязи подготовили систему слежения за гражданами, которые заболели коронавирусной инфекцией или контактировали с заразившимися

В Минкомсвязи подготовили систему слежения за гражданами, которые заболели коронавирусной инфекцией или контактировали с заразившимися. Нарушения условий соблюдения карантина и самоизоляции будут отслеживаться на основе данных сотовых операторов.Об этом следует из письма, которое руководитель ведомства Максут Шадаев направил руководителям регионов. Как пишут "Ведомости", в распоряжении которых оказалось письмо, доступ в систему по указанному в нем веб-адресу уже работает.Сам глава Минкомсвязи подтвердил, что система уже готова. "Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации либо даты постановки на карантин, - передает его слова "РИА Новости". - Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий". Если абонент не соблюдает условия карантина, ему пришлют СМС, а если систематически нарушает правила - операторы сообщат об этом в полицию.Как отмечают "Ведомости", данные в систему будут вносить уполномоченные чиновники в регионах. Сведения будут включать номер мобильного телефона и дату госпитализации, но без указания имени и адреса.При этом такой подход не считается нарушением закона о персональных данных. В заключении Роскомнадзора (прилагается к письму) сказано, что номер телефона без сопутствующей информации - например, имени или адреса - не позволяет установить личность пользователя. Геолокация, сочли в ведомстве, к такой информации не относится.