Коронавирус в России выявлен в 29 регионах. Зарегистрирован 771 новый случай заражения.
<a href="https://33live.ru/novosti/02-04-2020-v-rossii-za-sutki-koronavirusom-zaboleli-bolee-700-chelovek.html" target="_blank">В России за сутки коронавирусом заболели более 700 человек</a> - Коронавирус в России выявлен в 29 регионах. Зарегистрирован 771 новый случай заражения.
[url=https://33live.ru/novosti/02-04-2020-v-rossii-za-sutki-koronavirusom-zaboleli-bolee-700-chelovek.html]В России за сутки коронавирусом заболели более 700 человек[/url] - Коронавирус в России выявлен в 29 регионах. Зарегистрирован 771 новый случай заражения.