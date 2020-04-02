Въезды и выезды из столицы Татарстана не перекрыты, но ограничены. Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Станислав Назаров в прямом эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1.

Въезды и выезды из столицы Татарстана не перекрыты, но ограничены. Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Станислав Назаров в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".По словам журналиста, все посты ДПС усилены сотрудниками Росгвардии. "Правоохранительные органы пропускают только тех, у кого на руках есть специальные пропуски", — отметил он.По информации Назарова, сегодня в Татарстане была запущена система СМС-оповещения, которую называют цифровым пропуском."Это разработка казанских программистов. Сервер может обрабатывать около десяти миллионов запросов в сутки. Чтобы выйти на улицу, житель города регистрируется в системе, где он указывает свои паспортные данные и цель. Если система разрешает, ему присваивается номер, по которому он имеет право выходить на улицу не более двух раз в сутки", — уточнил журналист.В Татарстане утвердили порядок получения спецпропусков на время самоизоляции. Получить разрешение можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в школу, посещения медицинской организации, почты, банка, участия в похоронах, поездки на дачу, для оказания помощи больным родственникам.Для получения разрешения необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС на короткий номер. В ответ придет сообщение с уникальным кодом регистрации. После этого надо отправить повторное СМС и указать цель передвижения. Выход из дома считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС с уникальным кодом.Также правительство Татарстана утвердило форму справки, которую работодатель может выдать сотрудникам, чтобы они могли следовать к месту работы.