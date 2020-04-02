Участники группы Териберка — Сообщество Туристов разместили в соцсети ВКонтакте фотографию очаровательного морского слона, который отдыхает на заснеженном пляже сельского поселения.

Участники группы "Териберка — сообщество туристов" разместили в соцсети "ВКонтакте" фотографию очаровательного морского слона, который отдыхает на заснеженном пляже сельского поселения. В настоящий момент возможность посмотреть на этого красавца вживую есть только у местных жителей - для гостей действует временный запрет на въезд из-за коронавируса, передает ГТРК "Мурман".Напомним, сейчас в нескольких районах Мурманской области действует особый режим. На карантин закрыты Териберка, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Белокаменка, Полярные Зори, Мончегорск, Ура-Губа и Ковдорский район.