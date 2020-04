Microsoft добавила в Windows 10 бегущую строку с новостями от более чем 4500 заслуживающих доверия СМИ и информагентств

В условиях пандемии коронавируса, когда пользователи могут получать информацию из ненадежных источников или быть недостаточно осведомлены о текущей ситуации, компания Microsoft выпустила приложение News Bar. Новая программа добавляет в Windows 10 бегущую строку с новостями от более чем 4500 заслуживающих доверия СМИ и информагентств.По умолчанию "живая" лента News Bar появляется над панелью задач, но при желании её можно сдвинуть к краям или верхней части рабочего стола. Новости могут отображаться в виде заголовков, с кратким анонсом, иллюстрацией или без таковых.Here's what Microsoft's News Bar (beta) looks like. Yes, it's a periodically scrolling appbar sitting on top of the Windows Taskbar. pic.twitter.com/IwHNACI2l5- Rafael Rivera (@WithinRafael) March 30, 2020News Bar находится на стадии бета-версии и пока недоработано. Доступны только два языка - английский и испанский, а пользователи не могут ограничить список источников или выбрать круг интересующих тем. Кроме того, отмечает The Verge, программа игнорирует системные настройки браузера - при нажатии на заголовок все ссылки открываются в Microsoft Edge.Помочь пользователям оставаться в курсе последних событий стараются и другие IT-компании, от Google до Facebook. Последняя, например, в результатах поиска основного приложения и Instagram при запросах "коронавирус" или "COVID-19" начала отображать ссылки на аккаунт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а в верхней части новостной ленты - показывать данные о коронавирусе из надежных источников.