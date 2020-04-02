Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев ответил представителям российского биатлона , подписавшим коллективное письмо, в котором они призвали уйти главу организации оставить свой пост. Драчев заявил, что уходить в отставку не собирается.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев ответил представителям российского биатлона подписавшим коллективное письмо, в котором они призвали уйти главу организации оставить свой пост. Драчев заявил, что уходить в отставку не собирается."Если кто-то хотел пошутить 1 апреля, то шутка удалась. В письме поверхностный взгляд на вещи. После публикации письма мне стали звонить некоторые якобы подписанты и говорить, что они ничего не подписывали. Выйти с таким письмом было худшим из всего того, что можно было сейчас сделать в российском биатлоне", — приводит слова Драчева "Спорт-Экспресс".Ранее 24 специалиста, среди которых тренеры, ветераны биатлона, и руководители региональных федераций. написали письмо, призвавшие президента СБР уйти в отставку. "Владимир Петрович великий спортсмен, никаких вопросов. Я очень уважаю его как спортсмена и обладателя Кубка мира. Но у человека вообще нет опыта работы в спорте", — заявил один из подписавших старший тренер сборной Санкт-Петербурга и личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович.