Всего во Владимирской области может быть до 6 заражённых

Вечером 1 марта глава администрации города Владимира Андрей Шохин поведал о том, как коронавирус распространяется по областному центру.По данным пресс-службы мэрии, коронавирусная инфекция была выявлена у двух владимирцев. Летальных случаев не было. Во Владимире сейчас 776 жителей находятся на карантине под наблюдением медиков. Все они вернулись из других регионов или заграницы.Данные об общем количестве инфицированных во Владимирской области расходятся. В то время как на федеральном портале «стопкоронавирус.рф» в регионе – 3 заражённых и один умерший, то по информации районных и городских администраций, у нас их, по меньшей мере – 6.3 – в Петушинском районе;2 – во Владимире;1 – умерший в Коврове пациент.