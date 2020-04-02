02.04.2020

2020-04-02 17:05:04

Владимирская область присоединилась к Всемирной акции Зажги синим

2 апреля - Международный день распространения информации об аутизме. Во Владимирской области семьям, воспитывающим особенных детей, помогает общественная организация АРДИ "Свет".

Родителям оказывают юридическую помощь, рассказывают как обучать детей-аутистов. В связи с пандемией, акцию в поддержку распространения информации - "Зажги синим" - члены организации провели заранее, 27 марта. В этот день воспитанники организации изготавливали символические сердечки, цветы, свечи синего света. Этот цвет - символ внимания к людям с аутизмом. Синий, потому что людей мужского пола с этим расстройством больше. Сейчас в областном центре, по официальным данным, особенных детей более 170, и это только те, кто встал на учет. В АРДИ «Свет» готовы помогать не только детям, но и взрослым людям с диагнозом.

Любовь Кац, председатель Совета АРДИ «Свет»: «Ребята, которые более взрослые, они получают профессию, работают в мастерских и учатся жить самостоятельно в учебных квартирах. Скоро у нас состоится открытие новой квартиры сопровождаемого проживания. В ней, кроме других ребят, будут жить с расстройством аутистического спектра».

Екатерина Забалуева и Никита Куртов: «- В этот день я хочу сказать, что дети с аутизмом - такие же, как все другие дети. Они классные, они клёвые, они искренние, они веселые, да? - Да. - Они, наверное, самые-самые честные, искренние и любят так, как не любит никто больше другой».