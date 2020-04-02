Сотрудники полиции призвали владимирцев проявить сознательность и не покидать дом без необходимости.

Как и работники всех ведомств, задействованных в жизнеобеспечении жителей нашей страны, полицейские 33 региона круглосуточно остаются на посту и продолжают охранять законность и правопорядок, даже во время бушующей пандемии.Сотрудники полиции поддержали мировой флешмоб #StayHome #ОставайсяДома и обратились к жителям Владимирской области с призывом проявить сознательность и оставаться дома.Представители сразу нескольких подразделений полиции напоминают, что объявленная Президентом РФ нерабочая неделя – это не каникулы и не очередной отпуск, а важная мера, направленная на предупреждение коронавирусной инфекции. Самоизоляция – лучший способ.Берегите себя! Оставайтесь дома!