02.04.2020

2020-04-02 22:00:05

Владимирские трэвел-блогеры вернулись из путешествия и попали под карантин

Десятки тысяч российских туристов остаются за границей, в охваченных эпидемией городах Европы, Азии и Америки ожидая вылета на родину. Власти организуют эвакуацию своих граждан. Накануне одним из таких рейсов домой вернулись владимирские трэвел-блогеры - авторы ютуб-канала «VSEPUTEM» Никита и Юля Красновы. Последние полтора месяца они провели в одном из самых опасных очагов пандемии в мире.

Безлюдные пляжи, рестораны, свободные от посетителей. Таким Никита и Юля запомнят мексиканский Канкун. Райское место, один из лучших курортов в мире – накануне пандемии. Первый случай заражения коронавирусом в Мексике был выявлен в конце февраля, но власти до последнего отрицали очевидное, и лишь спустя месяц объявили в стране режим чрезвычайной ситуации.

- Принималось решение об эвакуации, по сути, без каких-либо размышлений, потому что то, что начало происходить в Канкуне, это достаточно страшно для нас. Вводится военное положение, начинают ездить наряды. То есть машины с военными, с автоматами, в шлемах и как бы ситуация-то не для отдыха.

На Карибском побережье владимирские трэвел-блогеры к тому времени пробыли уже полтора месяца. Обратно планировали лететь стыковочным рейсом через Нью-Йорк. Но в последний момент связались с российским консульством. И не зря. У многих туристов, которые предпочли возвращаться на родину своим ходом, сейчас – большие неприятности. Так в испанском Мадриде сотрудники аэропорта задержали шестерых россиян, летевших с пересадкой из Мехико в Москву. Им грозит депортация. Назад. В Мексику.

- Мы пришли в аэропорт, в назначенное время приехали, подошли к стойке регистрации. По сути, там везде были одни русские, потому что рейсов фактически нет и только эвакуируют людей, показали наши паспорта и нам выдали билеты.

Москва встретила метелью и почти трехчасовой очередью на медосмотр. На входе в терминал выдали маски. В Мексике их приходилось делать из влажных салфеток и резинок для волос, вспоминают путешественники. Найти в магазинах Канкуна хоть какие-то средства защиты было нереально. Сотрудники аэропорта обязали Юлю и Никиту заполнить несколько анкет, указать контакты. С ребят взяли письменное обязательство соблюдать двухнедельный карантин и отпустили домой. С момента приезда вот уже несколько суток супруги не покидали квартиру.

- Даже если бы здесь не было такой ситуации, и мы бы не подписывали документов, мы бы все равно сидели, потому что это безопасность окружающих людей. В этом плане нам помогают родители, нам привезли продукты, то есть мы четко соблюдаем все предписания. Продукты нам передали – просто поставили на расстоянии семи метров, отошли и мы забрали.

Пробы на коронавирус у Никиты и Юли возьмут на десятый день карантина. Им рекомендовали заклеить все вентиляционные отверстия в доме и каждые два часа измерять температуру. Никаких симптомов у себя путешественники пока не обнаружили, но готовы сами в случае чего «сдаться» властям и медикам. Дома, в самоизоляции блогеры приходят в себя от «мексиканских» страстей, публикуют видеоотчеты, отбиваются от хейтеров и... планируют новые путешествия.

- Я думаю, что, возможно, через десять минут мы уже начнем наше первое путешествие из кухни в зал, а через пару часов из зала обратно вернемся.

Дарья Давыдова. «Вести-Владимир».