Воронежцам предстоит привыкнуть к антивирусной разметке. Сейчас в городе и пригороде ее становится все больше. Сегодня о новых информационных знаках, а также об усилении дезинфекции и мерах предосторожности на вокзалах сообщили в пресс-центре ЮВЖД.

Воронежцам предстоит привыкнуть к антивирусной разметке. Сейчас в городе и пригороде ее становится все больше. Сегодня о новых информационных знаках, а также об усилении дезинфекции и мерах предосторожности на вокзалах сообщили в пресс-центре ЮВЖД.Разметку нанесут у касс, в залах с информационными табло, у справочных стоек, на входе, переходах. Делается это для того, чтобы люди четко знали, на каком расстоянии друг от друга нужно находиться в период распространения коронавируса. Как считают санврачи, полтора метра — минимально допустимая дистанция. Обращать внимание на новые правила поведения будут со специальных экранов и по громкоговорителям.Все сотрудники вокзалов обеспечены масками, перчатками, антисептиками. Помещения регулярно дезинфицируются, проверяется вентиляция и система кондиционирования. В медпунктах есть необходимые противоэпидемические средства и бесконтактные термометры. Работа пунктов общественного питания и большинства торговых точек на вокзалах, а также привокзальных площаахй, платформах и перронах прекращена.Как известно, с 31 марта разметку, помогающую людям сохранять дистанцию, установили в поликлиниках, продуктовых магазинах.Введение режима всеобщей самоизоляции в Воронежской области отразилось и на сокращении количества вагонов в пригородных поездах. Как сообщил "Вестям Воронеж" гендиректор ППК "Черноземье" Виталий Шульгин, вместо шести в электричках будет по четыре вагона. Связано это с уменьшением пассажиропотока на 50%. Это никак не отразится на графике движения и отмене поездов. Сокращать количество электричек Департамент транспорта не планирует.