Футболисты испанской Валенсии сдали тесты на COVID-19. Все анализы оказались отрицательными.

Футболисты испанской "Валенсии" сдали тесты на COVID-19. Все анализы оказались отрицательными.Две недели назад сразу у десяти игроков был обнаружен коранивирус. В их числе оказался и бывший защитник "Зенита" Эсекьель Гарай. Но в настоящее время можно говорить о полном излечении футболистов, информирует superdeporte.es .Однако команда продолжает оставаться на карантине. Это связано с тем, что у ранее вирус был обнаружен в 15 сотрудников клуба.