Все школьники-льготники в Карелии получат бесплатные продуктовые наборы после окончания каникул. Рацион рассчитан на две недели, пояснили ГТРК Карелия в Министерстве образования.
Все школьники-льготники в Карелии получат бесплатные продуктовые наборы после окончания каникул. Рацион рассчитан на две недели, пояснили ГТРК "Карелия" в Министерстве образования. Таким образом, находящимся на дистанционном обучении учащимся, которым положено бесплатное горячее питание, выдадут наборы продуктов.
В состав продуктового набора входят рыбные консервы, крупы (греча, рис), макаронные изделия, мука, молоко, сахар, печенье, фрукты и другие продукты. Как пояснили в ведомстве, образовательное учреждение обязано само приобрести набор, а затем выбрать, каким способом и в какое время продукты будут переданы учащимся. При этом обязательным является минимальный контакт.
Как известно, с 1 апреля в Карелии — режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Строго ограничено передвижение по улицам, запрещено посещение общественных мест. Прогулки с детьми, в том числе на уличных игровых площадках и спортивных площадках города, тоже под запретом. Об этом напоминет администрация Петрозаводска. С сегодняшнего дня все детские площадки огорожены сигнальными лентами.