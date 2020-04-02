Все школьники-льготники в Карелии получат бесплатные продуктовые наборы после окончания каникул. Рацион рассчитан на две недели, пояснили ГТРК Карелия в Министерстве образования.

Все школьники-льготники в Карелии получат бесплатные продуктовые наборы после окончания каникул. Рацион рассчитан на две недели, пояснили ГТРК "Карелия" в Министерстве образования. Таким образом, находящимся на дистанционном обучении учащимся, которым положено бесплатное горячее питание, выдадут наборы продуктов.В состав продуктового набора входят рыбные консервы, крупы (греча, рис), макаронные изделия, мука, молоко, сахар, печенье, фрукты и другие продукты. Как пояснили в ведомстве, образовательное учреждение обязано само приобрести набор, а затем выбрать, каким способом и в какое время продукты будут переданы учащимся. При этом обязательным является минимальный контакт.Как известно, с 1 апреля в Карелии — режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Строго ограничено передвижение по улицам, запрещено посещение общественных мест. Прогулки с детьми, в том числе на уличных игровых площадках и спортивных площадках города, тоже под запретом. Об этом напоминет администрация Петрозаводска. С сегодняшнего дня все детские площадки огорожены сигнальными лентами.