Российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов не примут участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, запланированном на 18 апреля в Бруклине. Ранее чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от титульного боя с Тони Фергюсоном.

Российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов не примут участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, запланированном на 18 апреля в Бруклине. Ранее чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от титульного боя с Тони Фергюсоном.Ислам Махачев должен был сразиться с Александром Эрнандесом, а двоюродному брату Хабиба Умару Нурмагомедову предстояло провести свой первый бой в UFC с с американцем Азуром Хантером. Но российские бойцы отказались от участия в турнире из-за пандемии коронавируса.Организаторы турнира решили отменить соревнования. Пока неизвестно, где и когда пройдут новые соревнования.