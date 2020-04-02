Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится. Российский боец смешанного стиля отменил поединок, запланированный на 18 апреля.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится. Российский боец смешанного стиля отменил поединок, запланированный на 18 апреля."Я вижу реакцию людей на предстоящий бой с Фергюсоном. Получается, что весь мир борется с коронавирусом, сидит на карантине, уважаемые люди призываю к самоизоляции. И только один Хабиб свободен от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться. Летать по всему миру и рисковать жизнью ради боя? У меня было много планов на этот бой, и я расстроен не меньше ас. Но я не в силах это контролировать", — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.Реакция Тони Фергюсона на отмену боя пока неизвестно. Также неясно, как отнесется к решению Хабиба руководство UFC. Не исключено, что российский боец потеряет титул чемпиона в легком весе.