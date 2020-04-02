Находящийся на карантине житель Уфы вывел маленького ребенка на крышу пристройки жилого дома. Таким необычным образом мужчина решил обойти запрет на прогулки. Очевидцы незамедлительно ..

Находящийся на карантине житель Уфы вывел маленького ребенка на крышу пристройки жилого дома. Таким необычным образом мужчина решил обойти запрет на прогулки. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в экстренные службы, передает РЕН ТВ.Прибывшие спасатели нашли нерадивого отца и провели с ним профилактическую беседу, уточняет . Они назвали действия мужчины недопустимыми, отметив, что дети могут последовать его примеру и выйти на крышу, что в итоге приведет к трагическим последствиям.