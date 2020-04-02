Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню под названием Крым. Артистка поделилась работой на своем YouTube-канале.

Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню под названием "Крым". Артистка поделилась работой на своем YouTube-канале.Предыдущей песней Земфиры была "Джозеф" на стихи Иосифа Бродского, выпущенная в 2018 году.Лирическая композиция "Крым" — в привычном духе певицы. В ней поется про любовь, нервы, депрессии и мат. Сам полуостров упоминается один раз как место, в которое можно было бы уехать."Если ты будешь со мною жить,Я попробую бросить пить.Однозначно брошу курить,Потому что тебя бесит дым.Бесит кашель мой, как у больных.И нам пришлось бы поехать в Крым".Подруга Земфиры Рената Литвинова на своей странице в Instagram также поделилась новой работой певицы. Она отметила, что сейчас, когда многие поодиночке, песня артистки всех объединила. Кроме того, Литвинова рассказала, что новая композиция будет звучать в ее фильме "Северный ветер".