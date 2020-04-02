Российские ученые создание уникальное средство защиты против различной инфекции, в том числе и коронавируса. Специальный гель сможет на длительное время обезопасить руки от попадания на них микроорганизмов.

Российские ученые создание уникальное средство защиты против различной инфекции, в том числе и коронавируса. Специальный гель сможет на длительное время обезопасить руки от попадания на них микроорганизмов.Так называемые "жидкие перчатки" разработали ученые из Нижнего Новгорода. Они смогут защитить руки от бактерий и вирусов. Средство представляет из себя специальный гель, в составе которого есть коллоидное серебро. Об этом "Царь-град" со ссылкой на пресс-службу Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.Защитная пленка, которая образуется при нанесении геля, обеспечивает защиту на протяжении восьми часов или до первого мытья рук.В пресс-службе университета объяснили, что коллоидное серебро не допускает попадания на руки как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, а также различных вирусов.1 Апр 2020 в 7:57 PDTТем временем в России ввели дополнительные меры по борьбе с пандемией коронавируса. 2 апреля президент страны объявил о продлении карантинного режима до 30-го числа. Согласно официальным данным, в Необъятной выявлено свыше 3,5 тысяч зараженных COVID-19, из них 243 – выздоровели. От коронавируса скончался 31 человек. Во всем мире COVID-19 обнаружили у 962 тысячи жителей планеты.