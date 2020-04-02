1 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил форму справок, разрешающих выходить из дома во время режима всеобщей самоизоляции. По информации областной ..

1 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил форму справок, разрешающих выходить из дома во время режима всеобщей самоизоляции.По информации областной администрации, справок будет три вида:- подтверждающая необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы);- выдаваемая лицу, являющемуся волонтёром и привлечённому на территории Владимирской области для помощи гражданам старше 65 лет;- выдаваемая лицу, следующему к близкому родственнику для оказания ему помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости для обеспечения режима самоизоляции.Главам администраций городов и районов поставили задачу утвердить во время режима всеобщей самоизоляции. Организации из этого списка должны будут ежедневно докладывать о количестве задействованных сотрудников.Также комитет по молодёжной политике обеспечит волонтёров, помогающим пенсионерам, справками. А областной департамент социальной защиты населения займётся выдачей документа тем, кто оказывает поддержку заболевшим родственникам.Отметим, что в некоторых городах за подобной справкой у дверей местных администраций столпились огромные очереди, естественно, находящиеся на расстоянии меньше 1,5 метров друг от друга.