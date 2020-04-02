Народный артист России Игорь Николаев в настоящее время пребывает в инфекционной больнице Коммунарке. Накануне его госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19, но результат теста показал отрицательный результат.

Народный артист России Игорь Николаев в настоящее время пребывает в инфекционной больнице Коммунарке. Накануне его госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19, но результат теста показал отрицательный результат.Невзирая на отсутствие инфекции, Николаев остается в больнице. На своей странице в Instagram артист поделился прочитанным вслух из палаты стихотворением Станислава Куняева под названием "Живем мы недолго".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 30 Мар 2020 в 9:58 PDTСудя по всему, угроза здоровью заставила 60-летнего Николаева подумать о духовном. В стихотворении идет речь о любви и дружбе, снисходительном отношении к бесталанности, беззащитной странности. В строках Куняева отмечается, что земля — последний удел человека.Зачитываемое вслух и без того грустное стихотворение Николаев сопроводил видео, в котором видны заснеженные улицы и падающий снег.Ранее в Коммунарку госпитализировали Льва Лещенко. У артиста пневмония, природа которой непонятна. Невзирая на состояние здоровья, Лещенко продолжает работу даже в госпитале.