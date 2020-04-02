Американский композитор Адам Шлезингер скончался в возрасте 52 лет в одной из больниц Нью-Йорка. Причиной смерти музыканта стала коронавирусная инфекция, сообщает со ссылкой на журнал Rolling ..

Американский композитор Адам Шлезингер скончался в возрасте 52 лет в одной из больниц Нью-Йорка. Причиной смерти музыканта стала коронавирусная инфекция, сообщает со ссылкой на журнал Rolling Stone.Напомним, Адам Шлезингер был трехкратным лауреатом премии "Эмми". В 1997 году он был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус" за главную композицию к фильму Тома Хэнкса "То, что ты делаешь".