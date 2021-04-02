В территориальный отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка. Женщина сообщила, что стала жертвой аферистов.

«Сотрудниками уголовного розыска Западного административного округа столицы совместно с коллегами из ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы по подозрению в мошенничестве задержаны двое неработающих приезжих мужчин.В территориальный отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка. Женщина сообщила, что стала жертвой аферистов. Как выяснилось, несколько дней назад потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился участковым уполномоченным полиции. Он попросил оказать содействие в раскрытии преступления. Для этого якобы необходимо согласиться на требования мошенников.Почти сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку телефона, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пожилая женщина немедленно пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся.Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.Следователем ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В отношении фигурантов – неработающих приезжих – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и возможных аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк