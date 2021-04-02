Мария Бутина посетила его в ИК-2 в Покрове.

Член Общественной палаты России Мария Бутина посетила в ИК-2 в Покрове Алексея Навального.«Руководство колонии говорит, что осуждённый неоднократно отказывался от предложенного . Он прошёл обследование у фельдшера, его осматривали приглашённые врачи, возили в областную больницу, где делали МРТ. В соответствии с законодательством личных докторов к нему никто не пустит», - отметила она.Мария Бутина подчеркнула, что заключённый отказался от «Диклофенака», который ранее просил ему выдать.Напомним, что в УФСИН по Владимирской области о стабильном и удовлетворительном состоянии Алексея Навального.