33-летнего руководителя муромской фирмы обвиняют в двух преступлениях – коммерческом подкупе и незаконном приобретении специальных технических средств для скрытого получения

33-летнего руководителя муромской фирмы обвиняют в двух преступлениях – коммерческом подкупе и незаконном приобретении специальных технических средств для скрытого получения информации. Региональный Следком совместно с ФСБ завершили расследование уголовного дела. По данным следствия, в августе 2020 года обвиняемый достоверно зная о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью около 1,15 гектар, предложил представителю