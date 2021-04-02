Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил лидера регионального отделения КПРФ и депутата краевого заксобрания Валерия Быкова к девяти годам колонии строгого режима. Политик признан виновным во взяточничестве, сообщает краевое управление Следственного комитета.

Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил лидера регионального отделения КПРФ и депутата краевого заксобрания Валерия Быкова к девяти годам колонии строгого режима. Политик признан виновным во взяточничестве, краевое управление Следственного комитета.Быков препятствовал работе компании "Монолит", которая вела разработку карьера с щебнем. Коммунист инициировал проверки предприятия контролирующими органами и был согласен их прекратить, если владелец компании даст ему 25% доли в уставном капитале и 1,7 миллиона рублей.Дело против депутата заксобрания возбудили в 2018 году. Политик называет его сфабрикованным.Помимо девяти лет в колонии, Быков должен будет заплатить штраф – 26,9 миллиона рублей. В течение пяти лет он не сможет занимать определенные должности.Также по делу проходит 44-летний знакомый депутата. Местное издание Kam.24 , что речь идет о Павле Сычеве – главе правления некоммерческой организации «Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Касатка".Суд признал его виновным в посредничестве во взяточничестве. Сычев проведет в колонии строгого режима семь лет.