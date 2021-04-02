Отдел дознания в Муроме завершил расследование уголовного дела

В Муроме трое мужчин 18, 27 и 34 лет обвиняются в краже дорогого алкоголя на сумму 43 тыс. рублей. Сообщения о похищении поступили сразу из нескольких сетевых магазинов. Полицейские задержали подозреваемых в соседнем регионе. Установлена их причастность к шести кражам на территории Мурома.Материальный ущерб собственникам возмещен в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения.