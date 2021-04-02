В Суздальском районе в деревне Сущево из-за разлива Рпени затоплен единственный выезд с улицы Средний Остров

во Владимирской области начинает приносить первые проблемы жителям региона.В Суздале из-за подъёма воды в реке Каменка два моста оказались непригодными для использования. Один, между улицами Набережной и Шмидта, повреждён ледоходом. Второй, между Покровским и Спасо-Евфимиевским монастырями, частично затоплен. Уровень воды в реке поднялся на 1 метр 15 сантиметров. Об этом сообщает администрация Суздаля.В Суздальском районе в деревне Сущево из-за разлива Рпени затоплен единственный выезд с улицы Средний Остров. Жители оказались отрезаны от внешнего мира.В Вязниках с 4 апреля понтонный мост в микрорайоне Заречье переведут в пешеходный режим.В Гороховце с 5 апреля начнут разводить понтонное сооружение через Клязьму.