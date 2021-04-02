Он приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан.

Он приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан.24-летний житель Ковровского района признан судом виновным в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и кражи с причинением значительного ущерба.В утром 27 марта 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил разобраться с соседями, с которыми он находился в длительном конфликте. Он пришел в квартиру к пожилой паре и нанес вышедшему 67-летнему мужчине удары ножом, от которых тот скончался на месте.Обвиняемый также набросился с ножом на проживающую с потерпевшим женщину и нанес удары в жизненно-важные части тела. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи 68-летнюю пенсионерку удалось спасти.Злоумышленник похитил из квартиры мобильный телефон стоимостью 2500 рублей. И вернулся к себе домой, где в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции.Ранее, 26 марта 2021 года, обвиняемый со своим знакомым совершил еще одно преступление – кражу из жилища, похитив имущество на сумму не менее 3000 рублей.Суд приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также удовлетворён гражданский иск потерпевших на общую сумму 2,5 миллиона рублей.Фото