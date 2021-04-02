По информации Фонда обязательного медицинского страхования, в списке наиболее дорогостоящих лечений в 2020 году оказались «комбустиология», «онкология» и «неонатология».

По информации Фонда обязательного медицинского страхования, в списке наиболее дорогостоящих лечений в 2020 году оказались случаи по комбустиологии, онкологии и неонатологии.В прошедшем году во Владимирской области зафиксирован один случай помощи пациенту с термическими ожогами по профилю «комбустиология», который по ОМС стоил 1,5 млн рублей.Самое высокозатратное лечение рака обошлось ОМС в 1,3 млн рублей.Самый дорогой факт оказания по профилю «неонатология», выхаживание недоношенных детей, в Фонде оценили в 700 тысяч рублей.«В 2020 году стационарное лечение на этапе выхаживания прошли более 500 новорождённых», - подчеркнула главный акушер-гинеколог региона Надежда Туманова.