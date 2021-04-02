Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве, передает сетевое издание . Причина кроется в снегопаде, который накрыл город 2 апреля. Согласно прогнозам синоптиков, столь нетипичная ..

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве, передает сетевое издание "". Причина кроется в снегопаде, который накрыл город 2 апреля. Согласно прогнозам синоптиков, столь нетипичная для этого времени года метель может смениться дождем. Обильное выпадение осадков прогнозируется до 18:00. При этом, предупреждают синоптики, ожидать хорошей весенней погоды в ближайшее время не стоит.