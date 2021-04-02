Скоро школьники смогут не только принимать участие в фестивалях под вкусными названиями, но и играть в кёрлинг уже с 1-го сентября.

Скоро школьники смогут не только принимать участие в фестивалях под вкусными названиями, но и играть в кёрлинг уже с 1-го сентября. Муром может стать центром развития кёрлинга в 33-м регионе и по всем общеобразовательным школам города будут набирать детей для занятий этим видом спорта.Предварительное согласие стать тренером дала 5-кратная чемпионка России по кёрлингу Маргарита Фомина. Сам Международный турнир пройдёт с 26-го апреля по 1-е мая. Организаторы ожидают приезда двенадцати команд, в том числе из Швейцарии, Швеции и Турции. Желающие смогут получить мастер-класс от титулованных российских кёрлингистов на специально организованных промо-дорожках для игры.