Защитник Валентин Иванович Афонин в составе сборной Советского Союза противостоял самому Пеле. Валентин Афонин ушёл из жизни на 82-м году жизни. В последнее время он жил в Москве. Некролог

Защитник Валентин Иванович Афонин в составе сборной Советского Союза противостоял самому Пеле. Валентин Афонин ушёл из жизни на 82-м году жизни. В последнее время он жил в Москве. Некролог появился на сайте владимирского “Торпедо”. Футбольный клуб “Торпедо” (Владимир) с глубоким прискорбием сообщает о кончине выдающегося владимирского футболиста, заслуженного мастера спорта, бронзового призёра чемпионата мира по