Американский зонд NASA InSight зафиксировало подземные толчки магнитудой 3,3 в районе Окаменелости Цербера на Марсе, передает телеканал . Отмечается, что в этом районе уже было зарегистрировано ..

Американский зонд NASA InSight зафиксировало подземные толчки магнитудой 3,3 в районе Окаменелости Цербера на Марсе, передает телеканал "". Отмечается, что в этом районе уже было зарегистрировано порядка 500 землетрясений.