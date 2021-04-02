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<a href="https://33live.ru/novosti/02-04-2021-na-territorii-byvshego-lagerya-pod-moskvoj-nashli-trup-mladenca.html" target="_blank">На территории бывшего лагеря под Москвой нашли труп младенца</a> - На территории заброшенного детского лагеря в поселке Запрудня в подмосковном Талдоме было обнаружено тело младенца, передает сайт . Сообщается, что погибшая – девочка. В обстоятельствах ..