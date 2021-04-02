Заявительница рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили, что неизвестный мужчина хочет снять с ее счета денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере.В полицию с заявлением обратилась 41-летняя предпринимательница, которая рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили, что неизвестный мужчина хочет снять с ее счета денежные средства в размере более 10 миллионов рублей. При этом он предъявил нотариально заверенную доверенность, выданную якобы от имени заявительницы. Однако сотрудники банка засомневались и решили перезвонить женщине, чтобы удостовериться.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Ломоносовской проспекте. Им оказался 37-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник пришел в банк и попытался перевести денежные средства на другой счет.Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские продолжают мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93