Проведена оценка эффективности лесного хозяйства, 33-й регион по итогам прошлого года находится на высоком уровне, сообщает Департамент лесного хозяйства.

Проведена оценка эффективности лесного хозяйства, 33-й регион по итогам прошлого года находится на высоком уровне, сообщает Департамент лесного хозяйства.Так, по искусственному лесовосстановлению, наша область занимает третье место в ЦФО и 17 место в России. А в рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности лесного хозяйства наш регион занял 6-е место по ЦФО и 18-е по России.Фото