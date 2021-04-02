“Космос далёкий и близкий”. Во Владимире открылась необычная фотовыставка. Её главные герои – планеты, созвездия, туманности и другие небесные “жители”. Снимки сделаны

“Космос далёкий и близкий”. Во Владимире открылась необычная фотовыставка. Её главные герои – планеты, созвездия, туманности и другие небесные “жители”. Снимки сделаны владимирскими любителями астрофотографии: Антоном Андриановым и Юлием Гуреу с помощью специальных телескопов. Юлий Гуреу, музыкант, астрофотограф Перед вами самый стандартный телескоп системы Исаака Ньютона. Называется рефлектор. Это телескоп зеркальный. В его основании большое