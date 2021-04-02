Скандальный доклад независимых экспертов, который был опубликован на днях на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обсудили сегодня на заседании Африканского дискуссионного клуба, который проводит Фонд защиты национальных ценностей. Его президент Максим Шугалей подчеркнул, что поток информационной лжи, который выливается на Россию, лишний раз доказывает, что организация, которая раньше ассоциировалась с мировым порядком, дискредитирует себя, тиражируя непроверенную информацию.

Скандальный доклад независимых экспертов, который был опубликован на днях на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обсудили сегодня на заседании , который проводит Фонд защиты национальных ценностей. Его президент Максим Шугалей подчеркнул, что поток информационной лжи, который выливается на Россию, лишний раз доказывает, что организация, которая раньше ассоциировалась с мировым порядком, дискредитирует себя, тиражируя непроверенную информацию.Напомним, что в недавнем докладе ООН российских инструкторов назвали «наемниками» и обвинили в «грубых нарушениях прав человека в ЦАР».«Я был в ЦАР в конце марта, где вместе с экспертами Фонда мы проводили социологическое исследование. И за все время пребывания, нам не поступало информации об опросах, которые устраивали представители ООН в этой стране. И скажу откровенно, мне лично не встретился ни один эксперт ООН», – подытожил Шугалей.Позицию Максима Шугалея разделяет Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, который также присутствовал на заседании Африканского клуба.«Недавно пресс-служба армии ЦАР (ФАКА) заявила, что военная операция против боевиков достигла успеха и бандформирований больше не существует. Это ли не свидетельство того, что российские инструкторы умело готовят FACA, помогают тактически планировать операции, а не «грубо нарушают права человека», как заявляют эксперты ООН?» – спросил Иванов.Александр Иванов уже готовит иск против экспертов, которые безосновательно обвиняют российских инструкторов и армию ЦАР и провоцируют бесчестные инсинуации о том, что правительство ЦАР якобы сотрудничает с наемниками. Никаких наемников в ЦАР нет и точка, заявил Иванов. Вопросы к докладу экспертов ООН есть и у советника президента ЦАР по национальной безопасности Валерия Захарова, который сейчас находится в этой стране, и в режиме онлайн принял участие в обсуждении. В частности, он выразил неуверенность в том, что данным, представленным в документе, можно верить.«Так называемые независимые эксперты совета ООН по правам человека не являются сотрудниками ООН, а система подбора этих экспертов кажется глубоко ангажированной», – отметил он.Максим Шугалей также считает систему подбора странной. Фонд защиты национальных ценностей готовит в ООН обращение с требованием пересмотреть процедуру подбора экспертов. «Компетентность экспертов вызывает большие сомнения, так как их якобы «факты» почти дословно цитируют фейковые вбросы некоторых центральноафриканских СМИ, которые контролировались боевиками и были заблокированы на территории ЦАР. Чтобы писать о стране, ее нужно знать изнутри. Ведь ЦАР сегодня переживает не самые простые времена», – заявил Шугалей.Эти выводы сделаны на основе мартовского исследования, результаты которого Максим Шугалей озвучил на заседании клуба. Недавно в стране прошли выборы президента, которые начинались не совсем мирно. Эксперты Фонда усмотрели в ситуации в ЦАР все признаки гибридной войны: «Начало гибридной войны в ЦАР было положено 15 декабря 2020 года с блокировки пропрезидентских аккаунтов в соцсетях. Удивление жителей по этому поводу достаточно быстро сменилось акциями протеста. Но это была только подготовка. Вооруженные группировки объединились в так называемую Коалицию патриотов за перемены, за спиной которой стоял экс-президент страны Франсуа Бозизе. И 16 декабря начались боевые действия, организованные бандформированиями. Главная цель – срыв выборов».Своих целей протестанты не добились, и сейчас по результатам опроса 1300 респондентов можно сказать, что практически половина из них оценила уровень безопасности в своем населенном пункте как высокий, свыше 40% – как средний, а это означает, что люди перестали бояться за свою жизнь, и больше не опасаются бандитов. При этом уровень безопасности в столице государства – Банги – несколько выше, чем в среднем по стране. По мнению опрошенных, виноваты в дестабилизации ситуации в стране бандиты и наемники из разных стран и лично г-н Бозизе. 86% жителей ЦАР считает, что его нужно арестовать и судить.Завершая свой выступление, Максим Шугалей отметил, что оценивать социально-политическую ситуацию в стране по интернет источникам недопустимо. И лучшим ответом на доклад ООН будут реальные цифры: «Помощь в разрешении конфликта в ЦАР оказывали различные внешние силы. И мне отрадно сообщить, что из всех партнеров страны жители ЦАР выделили Российскую Федерацию. Почти 88% опрошенных считают, что русские партнеры помогли справиться с ситуаций и не допустить войны».