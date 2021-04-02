Колыванский районный суд в Новосибирской начал рассмотрение дела в отношении ребенка шести лет, оставшегося без матери, передает . После того, как женщина умерла, девочка унаследовала не ..

Колыванский районный суд в Новосибирской начал рассмотрение дела в отношении ребенка шести лет, оставшегося без матери, передает . После того, как женщина умерла, девочка унаследовала не только ее имущество – часть доли квартиры, но и задолженность.Местная энергетическая компания требует от ребенка 26 тысяч рублей. У семьи же нет средств даже на адвоката – интересы девочки в суде представляет ее дядя. Родные ребенка просили поддержки у регионального прокурора и уполномоченного по правам ребенка, однако никакого ответа на свое обращение так и не получили.