В полицию продолжают поступать сообщения о хищениях денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В 2021 году УМВД России по городу Владимиру зарегистрировано около 200 заявлений от граждан о хищении денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Причиненный гражданам ущерб исчисляется миллионами рублей.В начале марта 2021 года в городское УМВД с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил о наличии, якобы, заявок на кредиты, оформленных злоумышленниками. В ходе общения собеседник убедил потерпевшую провести операцию, якобы, с целью защиты сбережений. Она оформила кредитные договоры в пяти различных банках, после чего обналичила деньги и внесла их на, якобы, безопасные счета, указанные злоумышленниками. В общей сложности женщина лишилась более 1 500 000 рублейПо данному факту следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).Все чаще граждане стали осуществлять покупки через сайты сети Интернет, чем также пользуются злоумышленники.В сентябре прошлого года в полицию обратился владимирец, сообщивший о совершении в отношении него противоправных действий. Мужчина на одной из торговых интернет- площадок нашел объявление о продаже детали для мотоцикла. Он связался с продавцом и в качестве оплаты перевел 4 000 рублей на указанную им карту. Однако, посылка так и не была доставлена.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из Республики Коми провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали 18-летнего жителя г. Сыктывкар.Как выяснили полицейские, подозреваемый не располагал указанным им товаром и изначально собирался мошенническим путем завладеть деньгами покупателя.Отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В текущем году в полицию областного центра уже поступило более 50 заявлений о хищениях денег, связанных с покупкой-продажей в сети Интернет.Жертвами мошенников становятся не только покупатели, но и продавцы. Сотрудники полиции рекомендуют насторожиться, если откликнувшийся на объявление о продаже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на банковскую карту, просит номер, секретные данные с обратной стороны, срок действия, коды из приходящих смс.Часто такие недобросовестные покупатели не интересуются свойствами товара, предлагают вам предоплату для «резервирования», звонят сразу же после опубликования объявления и отказываются от оплаты наложенным платежом.Помните: получив доступ к вашему счету, мошенник может снять не только наличные средства с дебетовой карты, но и с привязанных к основному счету в онлайн-банкинге сберегательных счетов.Чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил:Не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.