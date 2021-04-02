Президент Украины впервые за долгое время смог поговорить с американским коллегой Джо Байденом. Разговор по телефону шел чуть более получаса.

Президент Украины впервые за долгое время смог поговорить с американским коллегой Джо Байденом. Разговор по телефону шел чуть более получаса.Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 2 апреля впервые поговорили по телефону. Лидеры обсудили информацию о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной, пишет Politico.Разговор коллег длился чуть более получаса. Американский президент подтвердил свою поддержку Украине. Он сказал, что душой и сердцем верит в Украину. Также Байден заявил, что готов поддержать украинский суверенитет "перед лицом российской агрессии" в Донбассе и Крыму.В свою очередь украинский президент пообещал Джо Байдену, что реформирует Украину и придет к миру в Донбассе.Напомним, ранее по телефону поговорили министры обороны Украины и США. Темой беседы также стала ситуация в Донбассе. Ранее украинский президент назвал действия России "игрой мускулов", а новость о якобы стягивании российских войск возле границ с Украиной очередной провокацией. В Москве подчеркнули, что Киеву не о чем беспокоиться. Россия укрепляет свои границы, и передвижения военных внутри страны никого не должны беспокоить.Ранее "Дни.ру" писали, что . Инцидент сняли на видео. На кадрах видно, как американский президент идет по ступенькам, спотыкается и еле стоит на ногах.