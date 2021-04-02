Она проходит в четыре этапа.

Состоялось заседание рабочей группы по вопросу восстановления здания Владимирского областного академического театра драмы. На мероприятии был представлен отчёт о расходовании благотворительных пожертвований.С июля по ноябрь прошлого года на счёт учреждения поступило более 2 млн рублей. Чуть больше миллиона потрачено на инженерно-техническое обследование театра, ремонт дверей центрального входа, замену лебёдок и парапетов, мелкий ремонт остекления.Напомним, что сейчас ведётся разработка проектной документации по реконструкции сооружения.«Она проходит в четыре этапа, почти половина работ завершена. ООО «Энергопроект-7» подготовило эскизный проект. Сейчас он передаётся на историко-культурную экспертизу. Разработка ПСД идёт с опережением графика», − отметила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Все инженерные коммуникации в театре признаны изношенными, поэтому будут заменены на современные энергоэффективные и безопасные. Замене подлежит электрика. Планируется установить новые системы оповещения и противопожарной безопасности.