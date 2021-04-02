Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль пригласил медиков поучаствовать в треке Здравоохранение конкурса управленцев Лидеры России. Регистрация началась 31 марта и продлится до 26 апреля.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль пригласил медиков поучаствовать в треке "Здравоохранение" конкурса управленцев "Лидеры России". Регистрация началась 31 марта и продлится до 26 апреля.Дефицит кадров – одна из основных проблем российского здравоохранения: не хватает опытных и активных медиков управленцев, констатировал Рошаль.По его словам, проведение конкурса доказало его необходимость. Он пригласил всех неравнодушных принять участие в проекте. Необходимо сделать отечественное здравоохранение одним из лучших в мире, подчеркнул Рошаль.К медикам обратился и глава Минздрава Михаил Мурашко. "Очень важно стать лучшим в своей профессии. С другой стороны, это интеллектуальное развитие и формирование философского подхода к осмыслению своей специальности», – сказал министр.В треке "Здравоохранение" могут участвовать руководители до 55 лет с высшим образованием в медицине или в сфере организации здравоохранения. Необходим опыт соответствующей работы – от двух лет.Регистрация на четвертый сезон конкурса "Лидеры России" началась 31 марта. За пару дней 18 518 заявок.Конкурсантам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.За три сезона на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Победителями стали 313 участников, большинство из них получили высокие посты.