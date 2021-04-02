Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Наиболее интенсивно, ярко процесс прошёл сегодня ночью. У нас проходил тёплый участок атмосферного фронта, и сначала он проявил себя дождём, и вот на час-полтора дождь сменился мокрым снегом. Поэтому, когда мы утром проснулись, у нас действительно поверхность земли оказалась покрыта снегом. Но для начала апреля — это естественное явление, ничего необычного нет. Сегодня днём уже будут осадки, это будет в основном такая морось... Температура воздуха в течение дня будет повышаться, и выпавший снег, то, что выпало, в основном всё стает. То, что касается следующих дней: в ночные часы у нас ещё возможны небольшие осадки, температура воздуха будет ниже, чем прошедшей ночью. В Москве — -1…+1 °С, местами возможна гололедица, по области может подмораживать до -3 °С, — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, дневная температура будет порядка +6…+7 °С.Практически такая погода у нас сохранится в выходные дни. Повышение температуры и кратковременное прекращение осадков мы ожидаем днём в воскресенье и в самом начале следующей недели. Потому что в конце первой декады апреля возможны осадки, не исключено, что это тоже будет вперемешку мокрый снег и дождь. То есть практически до середины месяца ещё может подсыпать снежка и мокрого снега, — заключил она.