Злоумышленник сказал потерпевшему, что при движении тот задел его машину, и предложил отъехать на ближайшую заправку, чтобы осмотреть повреждения...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 30-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 63-летний гражданин. По его словам, он находился за рулем своего автомобиля на светофоре, когда к нему подошел неизвестный мужчина. Незнакомец сказал, что при движении пожилой человек задел его машину, и предложил отъехать на ближайшую заправку, чтобы осмотреть повреждения и не мешать другим участникам дорожного движения. Прибыв на место, водитель указал заявителю на царапину на его машине и на повреждение бампера своего автомобиля, после чего стал звонить по телефону якобы в службу «112». В процессе разговора человек на том конце провода убедил пожилого мужчину, что он является виновником и к тому же уехал с места ДТП, за что предусмотрено наказание. После звонка в сервис для уточнения суммы ремонта водитель якобы поврежденного автомобиля попросил у заявителя 300 тысяч рублей, чтобы срочно отремонтировать машину. Денежные средства он обещал вернуть через несколько дней, когда приедет из командировки. Взволнованный заявитель согласился, снял деньги в ближайшем банке и передал их мужчине. Однако в дальнейшем денежные средства ему никто не вернул, а до незнакомца он не смог дозвониться. Поняв, что его обманули, пожилой москвич обратился в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого мужчину, приезжего из региона России.Следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление соучастников противоправного деяния и возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пенсионер поблагодарил сотрудников полиции за профессиональную работу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93