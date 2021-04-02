Таганский районный суд Москвы довел штраф для американской социальной сети Twitter до 8,9 миллиона рублей за отказ заблокировать противоправный контент. Ранее сообщалось, что компанию обязали выплатить 3,2 миллиона рублей за неудаление призывов к запрещенным митингам.

Таганский районный суд Москвы довел штраф для американской социальной сети Twitter до 8,9 миллиона рублей за отказ заблокировать противоправный контент. Ранее сообщалось, что компанию обязали выплатить 3,2 миллиона рублей за неудаление призывов к запрещенным митингам.Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. По ним вынесены штрафы в 3.2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей.Социальная сеть должна заплатить штрафы в течение 60 дней с момента вступления решения суда в силу.С 2017 года Роскомнадзор направил в адрес соцсети 28 тысяч запросов с требованием удалить материалы суицидального, порнографического и наркотического характера. Twitter отказался удалять около трех тысяч подобных материалов.С 10 марта РКН приступил к замедлению ресурса на всей территории страны. Мера действует на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров.После этого Twitter начал блокировать опасные материалы, но темпы Роскомнадзор не удовлетворили. Если соцсеть продолжит игнорировать требования РКН, ее могут полностью заблокировать в нашей стране.С 1 февраля в России вступил в силу закон, по которому социальные сети обязаны выявлять и блокировать опасный контент. Если они не могут оценить противоправность информации, то должны направить запрос в Роскомнадзор.