Владимирское Торпедо в первом матче весенней части первенства России по футболу дома уступило футбольному клубу Тверь.

Владимирское "Торпедо" в первом матче весенней части первенства России по футболу дома уступило футбольному клубу "Тверь".На тридцать седьмой минуте молодой голкипер черно-белых Максим Ивашов, он заменял дисквалифицированного Артема Ковешникова, среагировал на опасный удар , но гостям помог рикошет и нападающий Игорь Турсунов с метра расстрелял уже пустые ворота. А на шестьдесят первой Ярослав Ивакин в штрафной Торпедо накрутил двоих и мощно пробил. Вратаря попытался подстраховать защитник и у него почти получилось...Ноль-два - торпедовцы со второй строчки опускаются на пятое место. В следующем туре, во вторник черно-белые отправятся в гости к лидеру турнирной таблицы Олимпу из Долгопрудного.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер «Торпедо»:- Игра понравилась, содержание игры, самоотдача , движение. Единственное, что не получилось у нас - точность в завершающей стадии атаки - неточныке передачи, чуть задерживались с передачами- вот в этом компоненте немножко мы не доработали.