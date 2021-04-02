Суд в Москве отштрафовал американскую социальную сеть Twitter на 3,2 миллиона рублей. Причиной стал отказ компании удалить призывы к участию в незаконных акциях протеста.

Суд в Москве отштрафовал американскую социальную сеть Twitter на 3,2 миллиона рублей. Причиной стал отказ компании удалить призывы к участию в незаконных акциях протеста.Решение вынес мировой судья Таганского района Москвы. Компания Twitter Inc признана виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.Социальная сеть должна выплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу.С 2017 года года Роскомнадзор направил в адрес Twitter 28 тысяч требований об удалении материалов суицидального, наркотического и порнографического характера. Соцсеть не выполнила требования.10 марта РКН стал замедлять работу площадки на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. После этого Twitter начал удалять запрещенный контент.Однако темпы блокировали неудовлетворительные, констатировали в Роскомнадзоре. Удалено только треть подобных материалов, к тому же вместо них появляются новые. Если Twitter продолжит игнорировать требования РКН, то будет заблокирован в России.